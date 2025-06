Elton John devrait sortir un nouvel album "très bientôt"

Elton John devrait revenir très prochainement avec un nouvel album. C'est ce qu'a révélé Bernie Taupin, grand ami et collaborateur de longue date de l'illustre chanteur britannique, dans l'émission “The Other Songs Live” :

" Elton et moi avons un album qui va sortir très bientôt, mais je n’ose pas le dire parce que j’ai l’ordre strict de garder le silence. Tout est fait et enregistré ".

Une nouvelle qui devrait beaucoup réjouir les fans de l'artiste, mais pour le moins inattendue, car le pianiste de renom s'était retiré de la scène musicale, déclarant même qu'il ne referait plus jamais de tournées, après son dernier concert en juillet 2023 à Stockholm. En 2021, il déclarait notamment :

“En ce qui concerne le travail et les émissions, j'ai eu assez d'applaudissements. Je veux être avec ma famille. Je veux être avec mes garçons? Je serai toujours créatif, mais je ne veux pas passer le reste de ma vie à voler ici, là-bas. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait maintenant et économiser pour les rares choses caritatives qui pourraient subvenir, c'est tout pour moi.”

Le célèbre parolier d'Elton John est d'ailleurs assez confiant quant à ce tout nouveau projet, enregistré dans le plus grand secret à Los Angeles.

"Je pense que c’est assez brillant : “ Je pense qu’il est très brillant et très contemporain et qu’il va certainement surprendre et enthousiasmer beaucoup de monde, en espérant qu’il aura du succès.”

Cet opus “surprise” serait le 32ème album de l'un des plus grands artistes anglais de tous les temps. Une question se pose : s'agit-il d'une question de quelques semaines ou de quelques mois ? Affaire à suivre.