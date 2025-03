Queen : Quand Freddie Mercury a failli appelé l'album "The Miracle" par un nom plus insolite !

Une facette de Freddy que l'on connaissait pas !

Si Queen est devenu un groupe légendaire, c'est aussi grâce à une superstar : Freddie Mercury ! Il aura porté toute la notoriété sur ses épaules jusqu'à sa mort. Et depuis, le groupe n'existe plus, même si certains membres restent actifs, comme le guitariste Brian May !

Dernièrement, il a même annoncé une grande nouvelle : de nouveaux titres de Queen pourraient sortir d'ici peu ! Les fans n'ont qu'une seule hâte, pouvoir écouter ces nouveaux morceaux.

Mais ce n'est pas tout, le guitariste légendaire était en interview au magazine MOJO pour discuter de la carrière du groupe et parler du défunt chanteur... qui n'avait pas toujours les meilleures idées pour Queen :

"Au fond, Freddie était l'une des personnes les plus timides que j'aie jamais rencontrées, mais il était tellement plein d'arrogance qu'on l'oubliait. Freddie était toujours excité, et ça prenait souvent le dessus. Il était tellement excité qu'il avait du mal à parler. Ses idées étaient hors des sentiers battus, insolentes et différentes, et nous avions tendance à les encourager. Parfois, l'idée qu'il apportait était brillante, parfois elle ne l'était pas."

Et pour illustrer cela, Brian May est revenu sur l’album "The Miracle", un véritable classique. Mais à l’époque, Freddie Mercury avait une idée surprenante pour le titre du disque :

"J'ai une idée géniale. Vous savez que Michael Jackson vient de sortir un album qui s'appelle Bad ? Eh bien, écoutez... Que pensez-vous d'appeler notre prochain album 'Good' ?"

Une proposition qui a laissé le reste du groupe perplexe !

Brian May raconte :

"Nous nous sommes tous regardés et avons dit : 'Eh bien, nous devrions peut-être y réfléchir, Freddie'."

Avant d'ajouter avec humour :

"Ce n'était pas une de ses idées révolutionnaires, mais en y repensant, nous avions peut-être tort..."

Même si toutes les idées de Freddie Mercury n'étaient pas des coups de génie, son audace et son excentricité ont fait de Queen un groupe inoubliable. Aujourd’hui encore, son héritage perdure et continue d’inspirer des générations de fans et de musiciens.