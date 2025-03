Kiss programme un concert sans maquillage, et Gene Simmons en annule 17

On dirait bien que Gene Simmons avait un peu trop tiré sur la "corde" au niveau financier auprès des fans.

Le groupe Kiss continue d'exister en 2025, malgré un effectif profondément remanié depuis les débuts du groupe en 1973. Il faut dire que les rockeurs ont pris de l'âge, et certains disparus ont dû être remplacés. Car pour le groupe, et surtout pour Gene Simmons, pas question de s'asseoir sur l'héritage musical de Kiss et surtout sur ce que ça représente au niveau financier. Alors que le groupe vient d'annoncer un concert sans maquillage pour fêter les 50 ans de leur fan club, le bassiste, lui, a dû revoir ses ambitions à la baisse, en supprimant plusieurs concerts.

On commence par la bonne nouvelle pour les fans de Kiss, et surtout pour les membres américains de leur plus vieux fan club officiel, la Kiss Army. Pour fêter les 50 ans de leur fan club et célébrer ça avec leurs fans, le groupe a décidé d'organiser un concert sans maquillage, le week-end du 14 au 16 novembre 2025, au Virgin Hotel de Las Vegas. Il s'agira de la première apparition officielle du groupe depuis 2023 et la fin de leur tournée "End of the Road".

On passe maintenant aux nouvelles moins joyeuses, quoique cela reste un peu drôle tout de même. Gene Simmons, le bassiste de Kiss, et son Gene Simmons Band ont annulé 17 dates de leur tournée, sans raison officielle. On n'espère qu'il ne s'agit pas de soucis de santé ou de problèmes de ce style. Hasard ou coïncidence, il s'agissait notamment de la fameuse série de concerts VIP pendant laquelle vous pouviez payer 12 500 dollars pour être le roadie de Gene Simmons, comme on vous en parlait la semaine dernière.

Si les dates sont pour le moment annulées, elles pourraient être reportées au début de l'année 2026, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus !