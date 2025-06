Michael Jackson : Ses collaborations avec des stars du rock

Retour sur ses collaborations rock les plus marquantes, où il s’est entouré des plus grands guitaristes de légende.

Le 25 juin 2009, le monde perdait l’une de ses plus grandes icônes musicales. Seize ans après sa disparition, Michael Jackson continue de fasciner, non seulement pour sa contribution à la pop, mais aussi pour ses incursions remarquées dans l’univers du rock. Si le Roi de la Pop a conquis la planète avec ses tubes dansants et ses chorégraphies légendaires, il n’a jamais hésité à franchir les frontières des genres. Retour sur ses collaborations rock les plus marquantes, où il s’est entouré des plus grands guitaristes de légende.

"Beat It" (1982 – Thriller)

Impossible de parler de Michael Jackson et du rock sans évoquer "Beat It". Sur ce titre issu de l’album Thriller, le Roi de la Pop fait appel à Eddie Van Halen, figure mythique du hard rock américain, pour un solo de guitare devenu culte. Ce riff incisif et cette énergie brute ont marqué un tournant dans sa carrière : Michael Jackson réussit l’exploit d’unir le rock et la pop comme personne ne l’avait fait auparavant.

"Dirty Diana" (1987 – Bad)

Sur l’album Bad, Michael pousse encore plus loin son attrait pour le rock sombre et sexy avec "Dirty Diana", un morceau intense porté par la guitare de Steve Stevens, le fidèle acolyte de Billy Idol. Le résultat : un son électrique, provocant, et une performance vocale qui frôle le chant hard rock, preuve que Jackson savait se faire féroce quand il le voulait.

"Give In to Me" (1991 – Dangerous)

Sur l’album Dangerous, Michael Jackson s’associe avec une autre légende : Slash, le célèbre guitariste de Guns N’ Roses. Leur collaboration donne naissance à "Give In to Me", une ballade rock puissante et sensuelle, au solo chargé d’émotion. L’alchimie entre les deux artistes est palpable, renforçant encore la versatilité de Michael.

"Black or White" (1991 – Dangerous)

Toujours avec Slash à la guitare, "Black or White" fusionne pop, hip-hop et rock dans un morceau engagé sur l’unité raciale. L’introduction guitare, agressive et tranchante, donne tout de suite le ton : Michael Jackson ne se limite à aucun style. Le clip, tout aussi emblématique, vient souligner ce message d’universalité.

Un roi au-delà des genres

Si Michael Jackson est surnommé le Roi de la Pop, c’est surtout parce qu’il a su transcender les styles, les codes et les étiquettes. En collaborant avec des stars du rock, il a prouvé que l’union entre deux mondes que tout semblait opposer pouvait créer des morceaux intemporels. En ce 25 juin 2025, son héritage continue de résonner, aussi bien sur les pistes de danse que dans les cœurs des amateurs de guitares électriques.