24 juin 1999 : Ce jour où Eric Clapton vend ses guitares pour construire un centre de désintoxication !

L'un des boss de la guitare a le cœur sur la main !

Le 24 juin 1999 reste gravé dans l’histoire du rock, non pas pour un riff légendaire ou un concert mythique, mais pour un acte d’une rare générosité. Ce jour-là, Eric Clapton, l’un des plus grands guitaristes de tous les temps, décide de mettre aux enchères une centaine de ses guitares personnelles. L’objectif ? Financer un centre de désintoxication à la drogue et à l’alcool sur l’île d’Antigua, dans les Caraïbes.

Figure incontournable du blues rock, Clapton a lui-même traversé de longues années de lutte contre les addictions. En créant le Crossroads Centre, il souhaite offrir une véritable seconde chance à ceux qui, comme lui, veulent se libérer de leurs démons.

Parmi les pièces vendues ce jour-là à New York, une guitare attire tous les regards : "Brownie", une Fender Stratocaster Sunburst de 1956. Véritable trésor musical, c’est avec elle que Clapton compose et enregistre l’inoubliable "Layla", hymne déchirant sorti en 1970 avec son groupe Derek and the Dominos. Mise aux enchères, "Brownie" s’arrache pour la somme vertigineuse de 497 500 dollars, établissant alors un record du monde pour une guitare.

Au total, la vente permet de récolter 5 millions de dollars. Une somme entièrement dédiée à la construction du centre de soins, qui ouvrira ses portes quelques mois plus tard à Antigua. Un lieu de guérison, mais aussi un symbole fort : celui d’un rockeur légendaire qui transforme sa passion et son histoire personnelle en une action profondément humaine.

En ce 24 juin 1999, Eric Clapton ne joue pas une note. Et pourtant, ce qu’il fait ce jour-là résonne encore plus fort que tous ses solos.