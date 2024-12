La légende Eric Clapton revient en France en 2025 !

Le musicien va pouvoir retrouver son public français lors de deux dates exclusives

Un rendez-vous exclusif entre Eric Clapton et ses fans !

Avis aux fans d’Eric Clapton ! Si vous avez manqué ses deux concerts à l’Accor Arena de Paris en 2024, voici une occasion à ne surtout pas louper : le légendaire guitariste sera de retour en France en 2025 pour deux dates qui s'annoncent déjà grandioses. Le 31 mai 2025, il foulera à nouveau sur la scène mythique de l’Accor Arena, salle que le guitariste connaît particulièrement bien.

Mais ce n’est pas tout : les sudistes auront aussi la chance de croiser la route de Clapton, puisque ce dernier se produira également à Nice, au Palais Nikaïa, le 2 juin. La billetterie ouvrira le 20 décembre à 11h, alors soyez prêts !

Une légende du rock

Si Eric Clapton est un musicien qui aime s'amuser à dépasser les frontières des genres musicaux sans se donner de limites, il est sans doute l'un des plus influents de l'histoire du rock. Né en 1945 en Angleterre, Eric Clapton a profondément marqué chaque décennie depuis le début de sa carrière dans les années 60. Sa carrière commence sur des chapeaux de roue avec The Yardbirds, où il pose les bases de son style inimitable : un rock teinté de notes de blues. Mais il faudra atteindre 1966 pour le voir exploser aux côtés de son groupe Cream, avec qui il va créer des morceaux devenus cultes, comme Sunshine of Your Love et Crossroads.

Ce qui marque avec Eric Clapton, c'est surtout qu'il a redéfini le rôle de la guitare dans le rock, lui laissant une part plus dominante, et pas simplement comme un simple accompagnant : l'instrument devient un soliste, capable d'offrir des grands moments d'émotion et de virtuosité. Très inspiré par les grands standards de blues, Eric Clapton va puiser dans ses références, de Muddy Waters à Robert Johnson, donnant à son rock davantage de profondeur. À travers sa musique, il a donné au rock une âme et une intensité qui résonnent encore aujourd’hui.