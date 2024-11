Quand une lettre de John Lennon à Eric Clapton peut se vendre très cher aux enchères

Image de John Lennon et Eric Clapton récupérée sur Facebook sur la page @Eric Clapton

Un brouillon où le chanteur des Beatles demande au guitariste de faire un groupe avec lui...

John Lennon et Eric Clapton : deux légendes de la musique réunies dans un groupe ?

Il y a des lettres qui ont plus de valeur que d'autres, autant pour la symbolique que pour l'écriture originale de l'homme derrière le stylo. Parmi elles, il y a un courrier qui retient toute l'attention : une lettre de 8 pages écrites par John Lennon le 29 septembre 1971. Une lettre d'amour enflammée à son épouse, Yoko Ono ? Un courrier assassin à ses anciens comparses des Beatles, dont il s'est séparé l'année d'avant ? Non, plutôt une missive d'un ami à un autre, adressée au légendaire Eric Clapton.

Les deux hommes se connaissent déjà : ils ont déjà eu l'occasion de jouer ensemble lors d'un enregistrement iconique de l'album live du Plastic Ono Band, aux côtés du bassiste Klaus Voormann et du batteur Alan White en 1969. Une expérience qui a profondément marqué l'ex-leader des Beatles, qui lui fait une proposition pour la suite de leurs carrières respectives.

Une belle déclaration d'amitié au nom de la musique

En effet dans cette lettre, John Lennon propose à Eric Clapton de le rejoindre dans une toute nouvelle formation, un groupe spécialement conçu par et pour eux. Une proposition assez inattendue, et en même temps très touchante, quand on sait que quelques temps après, Eric Clapton a connu une période très compliquée dans sa vie, sombrant peu à peu dans la drogue. Lennon y fait d'ailleurs allusion, sans pour autant l'évoquer frontalement.

"Eric, je sais que je peux faire ressortir quelque chose de grand, en fait de plus grand en toi que ce qui était jusqu’à présent évident dans ta musique. J’espère faire ressortir le même genre de grandeur en chacun de nous, ce qui, je le sais, se produira si/quand nous nous réunirons." - John Lennon

Si Clapton a finalement refusé l'offre, on imagine bien ce qu'aurait pu donner une telle collaboration entre les deux artistes. Au cas où la lettre vous intéresse, sachez qu'elle sera vendue aux enchères par l'International Autograph Auctions Europe SL le 5 décembre prochain. Les inscriptions sont désormais possibles, et les enchères devraient se situer entre 100 000 et 150 000€.