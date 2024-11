Beatles 64 : la bande-annonce du documentaire dévoilée !

Beatles 64 sera prochainement disponible sur la plateforme Disney+ ! Et la bande-annonce du documentaire vient tout juste d’être dévoilée.

Comme vous le savez déjà très certainement, le documentaire Beatles 64 sera disponible le 29 novembre 2024, sur Disney+. Produite par Martin Scorcese, et réalisé David Tedeschi, cette épopée à la fois visuelle et musicale retrace le premier voyage du groupe, aux États-Unis. Alors que le monde entier est passionné par les Beatles, ce souvenir a particulièrement marqué l’histoire des artistes. Annoncé par la plateforme il y a plusieurs semaines, la bande-annonce de Beatles 64 vient enfin d’être dévoilée. Ces images rares et touchantes montrent la folie provoquée par la venue des Beatles, l’hystérie des fans, mais aussi l’excitation des membres du groupe de découvrir les États-Unis.

Les Beatles étaient passionnés par l’Amérique

En effet, les Beatles étaient extrêmement attirés par l’Amérique et tout ce que ce pays représentait. Le documentaire dévoile donc des extraits vidéo de The Beatles, The Fiset US. Visit. Ces images, filmées par Albert et David Maysles, ont même été restaurées en 4K pour l’occasion. En outre, l’audio de la célèbre performance des Beatles pour Ed Sullivan Show a été démixée par WingNut Film, puis remixée par Giles Martin. Des interviews inédites de Paul McCartney et Ringo Starr vont aussi être dévoilées au grand public. Ces derniers reviennent sur ce voyage historique des Beatles. Certains artistes, témoins de leur joie, se sont même exprimés. Ronnie Spector se souvient :

“Ils voulaient tout savoir sur l’Amérique : la nourriture, les groupes, la danse, et ils ont adoré”.

Quant à Paul McCartney, il fait une analyse de cette folie autour des Beatles, aux États-Unis :

“Quand nous sommes venus, c’était peu de temps après l’assassinant de Kennedy. Peut-être que l’Amérique avait besoin de quelque chose comme les Beatles pour être tirés du chagrin”.

Une chose est sûre, lorsque ces quatre britanniques ont débarqué à New York, le 7 février 1964, l’histoire des Beatles est, une fois de plus, entrée dans l’histoire.