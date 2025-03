Kiss : Gene Simmons vous propose de devenir son roadie pour un prix exorbitant

On savait que Gene Simmons était dur en affaire, mais là, c'est quand même fort de café...

Si vous ne connaissez pas encore le personnage, on préfère vous prévenir : Gene Simmons a un sacré caractère de cochon. En plus de ça, il est globalement très porté sur l'argent, et il ne s'en est jamais caché. Le bassiste de Kiss assume tous ses travers, lui qui disait même en interview qu'il était "en paix avec l’idée d’être perçu comme un connard, parce que je sais qui je suis". Un artiste haut en couleurs, qui a récemment fait parler de lui pour une proposition un peu indécente : devenir le roadie du groupe pendant une journée, pour une somme hallucinante.

On le sait, tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers de Kiss se monnaie à prix fort, le groupe est apparemment même prêt à laisser sa place sur scène à des avatars virtuels pour que l'aventure dure le plus longtemps possible. Cette fois, on passe encore un cap : Gene Simmons a offert la possibilité aux fans de devenir le roadie de Kiss pendant une journée, contre 12 495 dollars exactement.

Une somme hallucinante, qui plus est, alors que vous allez travailler pour le groupe. Il a appelé ça la "Ultimate Gene Simmons Experience", en toute modestie. Comme mission en tant que roadie, vous devrez aider le groupe à se préparer pour leur concert du soir, mais vous aurez le droit de partager un repas avec le groupe au complet. Vous serez présentés sur scène, et vous aurez aussi droit à une basse dédicacée de Kiss en récompense, utilisée pendant les répétitions.

Vous avez aussi "simplement" la possibilité d'acquérir une de ces basses, contre 6500 dollars. Si jamais vous êtes intéressés, c'est par ici que ça se passe, mais on doute que qui que ce soit ait envie de mettre autant d'argent là-dedans...