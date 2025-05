Ozzy Osbourne : Malgré ses problèmes de santé le chanteur veut "faire de son mieux" pour son ultime concert !

Un show historique pour un clap de fin mémorable ?

Le concert d'adieu approche à grands pas pour Ozzy Osbourne. À 76 ans, la légende vivante du heavy metal, surnommé à juste titre le Prince des ténèbres, s’apprête à tirer sa révérence sur scène… mais pas n’importe où, ni avec n’importe qui.

Le 5 juillet prochain, c’est à Villa Park, dans sa ville natale de Birmingham, qu’Ozzy remontera sur scène pour une dernière danse en compagnie de ses frères d’armes de Black Sabbath et des invités grandioses. Un moment historique pour les fans, tant ce concert marquera la fin d’une ère pour le rock britannique. Et pour cela, l’artiste compte bien faire les choses en grand.

Malgré ses problèmes de santé persistants — une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2020, et les séquelles de multiples opérations, notamment à la colonne vertébrale — Ozzy ne renonce pas. Bien au contraire. Dans une interview récente accordée au Guardian, il affirme sa détermination :

"Je serai là, et je ferai de mon mieux. Le moins que je puisse faire, c’est d’être présent."

Une déclaration sobre mais puissante, à l’image de celui qui, depuis plus de cinquante ans, incarne l’âme d’un rock viscéral et sans concession. Le frontman emblématique veut se préparer au mieux, enchaînant les séances de sport et les exercices en salle pour affronter ce concert d’anthologie.

Cependant, l’icône reste lucide sur ses capacités physiques actuelles :

"Je suis habitué à faire deux heures sur scène, à courir partout… Cette fois, je ne ferai pas beaucoup de sauts ni de courses. Je serai peut-être assis."

Mais qu’importe la posture, tant que la voix et la présence d’Ozzy résonnent une dernière fois devant un public acquis à sa cause. Ce show final s’annonce chargé en émotion, à la hauteur d’un parcours légendaire qui aura marqué plusieurs générations de rockeurs.

Un adieu à la scène, peut-être. Mais sûrement pas à la légende.