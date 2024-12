System of a Down : John Dolmayan parle de l'impact musical de Van Halen

"Une fusion entre AC/DC et Led Zeppelin"

Le batteur de System of a Down, John Dolmayan, s'est exprimé sur l'influence du groupe Van Halen dans le rock.

John Dolmayan, bien qu'ayant découvert sa passion pour la batterie indépendamment de Van Halen, reconnaît le rôle crucial que ce groupe a joué dans l'évolution de sa perception musicale. Il souligne l’approche originale du groupe, décrivant leur style comme une fusion entre AC/DC et Led Zeppelin.

Il insiste également sur la qualité mélodique incomparable de leur musique : "Peu de groupes jouaient de manière aussi mélodique que Van Halen. Et je pense que chacun des membres avait quelque chose d’unique et d’intéressant à apporter, peu importe la perception qu’on avait d’eux."

L'influence de Van Halen s'étend bien au-delà du hard rock. Dolmayan souligne que leur impact a touché divers genres, y compris des genres émergents comme le nu metal des années 2000.

Après une longue période sans nouvelles compositions, System of a Down avait surpris ses fans en 2020 avec la sortie de deux singles : Protect The Land et Genocidal Humanoidz.

John Dolmayan exprime ouvertement sa frustration face à l'absence de nouvelles productions de System of a Down. Il considère cette situation comme "la pire chose au monde du point de vue d'un artiste."