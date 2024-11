Eddie Van Halen a laissé de quoi faire "au moins 3 ou 4 albums"

Alex Van Halen a vendu la mèche : il a plein de morceaux inédits sous le coude.

Eddie Van Halen manque toujours autant

Ce n'est pas souvent qu'on peut dire ça à propos d'un musicien, mais Eddie Van Halen manque véritablement au monde du rock, et même plus généralement au monde de la musique. Depuis son décès en 2020, l'industrie a perdu un de ses guitaristes les plus doués, les plus sensibles et les plus curieux. Et si on est nous-mêmes assez tristes de ne plus jamais le voir monter sur scène, il y en a un pour qui la perte est encore plus grande : son frère, Alex Van Halen, qui a clairement le visage beaucoup plus fermé depuis la disparition de son génial petit-frère. Heureusement, il peut se consoler avec l'héritage laissé par celui-ci : des dizaines de morceaux inédits, assez pour faire plusieurs albums.

Des albums à venir ?

C'est lors d'une interview pour Chris Jericho que le batteur Alex Van Halen a fait plusieurs confidences à propos de ce que son frère avait laissé. Si on en croit l'artiste, Eddie a laissé un véritable petit trésor, une mine d'or, avec de quoi faire plusieurs albums potentiels avec pas mal de morceaux inédits, avec des riffs incroyables et de très bonnes idées, en attente d'un projet qui serait à la hauteur du talent d'Eddie sur ces morceaux jamais sortis.

On va passer en revue ce qu’il y a dans le coffre. Certains morceaux sont si incroyablement puissants qu’il est dommage qu’ils soient restés dans l’ombre. Il y a probablement de quoi faire trois ou quatre albums, voire plus.

Attention toutefois, le but n'est pas de ternir l'héritage laissé par Eddie et par le groupe Van Halen, et Alex va donc travailler avec minutie pour respecter la mémoire et le talent de son frère.

Nous ne voulons pas simplement publier des idées inachevées. Il faut que cela respecte le niveau auquel Ed et moi jouions.

On n'en attend pas moins de la part des frères Van Halen, qui ont toujours maintenu un niveau d’exigence et de créativité assez haut, on est donc clairement prêts à attendre le temps qu'il faudra pour avoir droit à ces futurs nouveaux albums éventuels. Pas de date de sortie pour le moment, mais on vous tient au courant !