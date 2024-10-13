Van Halen : Alex devoile des souvenirs sur Eddie

"Sans mon frère, je ne serais pas"

Alex Van Halen, le batteur emblématique du groupe Van Halen, offre un aperçu émouvant de sa relation avec son frère Eddie dans un extrait audio de son prochain livre Brothers.

Dans cet extrait, Alex évoque la profondeur de sa connexion avec Eddie. Il décrit leur relation comme étant à la fois tumultueuse et profondément aimante.

Les disputes faisaient partie intégrante de leur dynamique, mais elles étaient éclipsées par un amour inconditionnel que peu de personnes ont la chance de connaître. Alex souligne que sans son frère, il n'aurait pas été la personne qu'il est devenu : “Sans mon frère, je ne serais pas. Nous nous disputions, beaucoup, nous nous disputions même sur le fait d’être d’accord. Mais il existait un lien et un amour inconditionnel que peu de gens ont la chance de connaître au cours de leur vie.”

Alex met en lumière le rôle central de la musique dans leur relation. Elle représentait bien plus qu'une simple passion partagée ; c'était le ciment qui les unissait.

Bien qu'Eddie Van Halen soit souvent considéré comme l'un des meilleurs guitaristes au monde, Alex estime que cette étiquette ne rend pas justice à la singularité de son frère.

Le livre Brothers, dont la sortie est prévue pour le 22 octobre 2024, promet d'offrir aux fans un regard sur la vie et la carrière des frères Van Halen. À travers les yeux d'Alex, les lecteurs pourront découvrir l'homme derrière la légende et comprendre ce qui rendait Eddie Van Halen si exceptionnel.