Pete Townshend fustige Rick Rubin : "Quelqu'un doit le gifler"

Ce n'est pas le seul artiste à s'en prendre au producteur légendaire !

Le coup de gueule de Pete Townshend

Le guitariste légendaire de The Who, Pete Townshend, est décidément omniprésent ces derniers temps ! Alors que le groupe mythique fête ses 60 ans de carrière, des rumeurs circulent déjà sur un éventuel retour en studio aux côtés de son partenaire de toujours, Roger Daltrey. Mais cette semaine, c’est pour un tout autre sujet que Townshend a fait parler de lui : invité du podcast Rockonteurs avec sa femme, il a pris pour cible le producteur emblématique Rick Rubin.

Pete Townshend, connu pour ses opinions tranchées, n’a pas mâché ses mots à l’égard de Rubin, dont les conseils en matière de créativité semblent l’agacer.

"On voit beaucoup de choses sur YouTube et Instagram, des gens qui vous harcèlent sur la façon dont vous devez être créatif," explique Townshend.

"Il faut que quelqu’un gifle de temps en temps Rick Rubin, parce qu’une minute il nous dit qu’il faut faire tout ce qu’on aime, et puis, d’un autre côté, il nous dit qu’il ne faut pas faire ceci, et qu’il ne faut pas faire cela."

Ces critiques sont d’autant plus frappantes que Townshend n’a jamais collaboré avec Rick Rubin. Rubin, pour sa part, est un producteur de renom ayant façonné des albums historiques tels que Licensed to Ill des Beastie Boys, Reign in Blood de Slayer, et Toxicity de System of a Down. Malgré l’absence de toute collaboration, Townshend semble irrité par l’approche paradoxale de Rubin en matière de créativité.

Le guitariste continue son propos en revenant sur sa propre vision de la musique et de la création.

"Pour moi, le livre des règles, c’est… J’ai tâté de toutes ces méthodes," confie-t-il.

"J’ai parfois emporté de grands studios d’enregistrement sur la route, et parfois j’ai utilisé de petites machines à cassettes. J’ai enregistré de toutes sortes de façons. Et quand j’ai eu envie d’entrer dans un studio avec un grand orchestre, je l’ai fait."

Mais là où Townshend trouve l’essence même de l’expression artistique, ce n’est ni dans les outils sophistiqués ni dans les grandes productions :

"Ce qui est le plus intéressant, c’est le papier. Le papier, la photo, l’écriture."

Si cette déclaration enflammée envers Rick Rubin montre l’intransigeance de Pete Townshend quant à l’authenticité de l’acte créatif, elle illustre aussi le rapport parfois conflictuel que les artistes peuvent entretenir avec les producteurs et leurs méthodes. À 60 ans de carrière, The Who et son guitariste restent des voix puissantes et libres, loin de toute influence extérieure, même de celle des plus grands producteurs.