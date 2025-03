Guns N' Roses : Coup dur, un membre quitte le groupe !

Après 19 ans de succès, Franck Ferrer claque la porte !

C'est un coup de tonnerre pour les fans du groupe ! Si Guns N' Roses a été l'un des groupes les plus marquants de l'histoire du rock, notamment dans les années 80, Slash et ses amis sont de retour pour une tournée en 2025 ! Et c'est pour le plus grand plaisir des fans qui vont pouvoir revoir le groupe légendaire enflammer les scènes du monde entier.

Sauf qu'une mauvaise nouvelle vient plomber ce retour en force. En effet, sur le compte Instagram du groupe, Frank Ferrer, batteur qui avait rejoint la troupe en 2006, vient d'annoncer son départ.

Dans le communiqué, on comprend que le batteur est parti d'un commun accord avec le reste du groupe :

"Guns N' Roses annonce le départ à l'amiable de Frank Ferrer, le batteur le plus ancien de son histoire. Le groupe remercie Frank pour son amitié, sa créativité et sa solide présence au cours des 19 dernières années, et lui souhaite beaucoup de succès dans le prochain chapitre de son voyage musical."

Frank avait rejoint GNR pour la première fois lors d'un concert en juin 2006, aidant à ancrer la section rythmique lors des tournées suivantes, y compris leurs récentes sorties avec le trio réuni d'Axl Rose, Slash et Duff McKagan. Son dernier concert avec le groupe a eu lieu le 5 novembre 2023 au Mexique.

Un coup dur pour le groupe, et on ne sait pas encore qui aura la lourde tâche de le remplacer pour la prochaine tournée !