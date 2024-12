Matt Sorum s'exprime sur son exclusion des Guns N'Roses !

C'était une période compliquée pour l’ancien batteur mythique des Guns N’Roses. En effet, Matt Sorum, qui vient de célébrer sa 17e année de sobriété, a été exclu de la reformation du célèbre groupe de rock. Ce coup dur n’a pas laissé l’artiste indifférent, et il a choisi de s’exprimer dans le podcast "LEGENDS" de "All Day Vinyl".

"Ils m’ont invité à venir jouer, et j’ai refusé ", a-t-il déclaré. "Je ne pensais pas que cela avait du sens d’aller jouer – quoi ? – deux chansons et ensuite de faire quoi ? Je veux dire, je joue de la musique. Je joue avec des musiciens."

Malgré cette situation délicate, Sorum ne semble pas nourrir de rancœur.

Il a ensuite admis qu’il avait fait la paix avec son exclusion initiale de la réunion du groupe. "Je vais être honnête, au début, c’était un peu bizarre", confie-t-il.

"Je me suis dit : ‘D’accord, c’est une réunion. Ok, eh bien, faites en sorte que ce soit une réunion’. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Je suis donc beaucoup plus en paix qu’au tout début."

Pour l’aider à surmonter cette épreuve, un appel a joué un rôle crucial. Celui de Ringo Starr, le batteur mythique des Beatles, qui a partagé une expérience similaire avec John Lennon et Paul McCartney.

Ringo a poursuivi :

"Mais il m’a raconté une histoire sur lui, John [Lennon] et Paul [McCartney]. Et je me suis dit : ‘Est-ce qu’il parle vraiment de la même chose… ? Il parle de John Lennon. C’est de la folie. Cela m’a fait comprendre que l’univers était de mon côté. Je suis au téléphone avec Ringo qui me dit qu’il n’a pas non plus été invité à la fête !"