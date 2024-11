Matt Sorum (ex-Guns N’ Roses) fête sa 17e année de sobriété !

Matt Sorum, l'ancien batteur du groupe légendaire Guns N’ Roses, célèbre un cap important de sa vie : 17 ans de sobriété. À 64 ans, il s'est exprimé sur son compte Instagram pour marquer cet événement marquant, partageant des réflexions poignantes sur son parcours.

Après une carrière tumultueuse marquée par des excès, Matt Sorum semble avoir trouvé un nouvel équilibre.

" Au cours de ces 17 années , il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis fier de dire que j’ai traversé tout cela sans boire ni prendre de drogues. La vie telle qu’elle est , comme on dit souvent", a-t-il confié à ses abonnés.

Cette sobriété a nécessité des efforts conséquents : trois séjours en centre de désintoxication pour se libérer de ses dépendances. Aujourd’hui, il décrit cette période de transformation comme essentielle pour reconstruire sa vie sur des bases solides.

Matt Sorum attribue une grande part de son rétablissement à sa foi.

"Ce qui a tout changé pour moi, c’est de confier ma volonté et ma vie aux soins de Dieu. Cette confiance et cette foi prennent soin de moi et de ma famille, et m’apportent un bonheur authentique."