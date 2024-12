Les Beatles : Des documents expliquent les raisons de la fin du groupe.

On en sait plus sur la situation du quatuor avant la fin du groupe légendaire

Les Beatles, les raisons de la fin du groupe

Même si le groupe n'existe plus depuis de nombreuses années, les Beatles continuent de faire la une des médias. Cette légende musicale a récemment bénéficié d'une mise en lumière exceptionnelle avec le documentaire Beatles 64, sorti le 29 novembre dernier sur Disney+. Ce projet est signé Martin Scorsese, un nom synonyme d'excellence. Mais ce n'est pas tout : une lettre de John Lennon adressée à son ami Eric Clapton est actuellement mise aux enchères, suscitant un vif intérêt.

Cependant, une découverte encore plus intrigante vient enrichir l'histoire du quatuor mythique. Des documents datant des années 1970 ont récemment été retrouvés dans un placard, révélant de nouvelles informations sur la fin des Beatles. Ces archives incluent des procès-verbaux de réunions, des assignations judiciaires et une copie de l'acte de partenariat original du groupe, établi en 1967.

Des tensions internes exacerbées par la perte de Brian Epstein

La mort du manager Brian Epstein en 1967 marque un tournant pour les Beatles. Sans sa gestion, le groupe découvre qu'il manque d'argent et se retrouve sous pression face aux autorités fiscales. Ce contexte financier difficile s'ajoute à une fracture grandissante au sein du groupe.

Une bataille juridique notable éclate lorsque Paul McCartney s'oppose à la décision des autres membres d’engager Allen Klein comme nouveau manager. Les documents retrouvés mettent en lumière la complexité des arrangements juridiques du groupe. "Il serait presque impossible d'exagérer la complexité réelle des divers accords conclus par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Richard Starkey (Ringo Starr)", peut-on lire.

Une séparation aussi émotionnelle que juridique

Si les différences artistiques, la célébrité et la relation de John Lennon avec Yoko Ono ont souvent été pointées du doigt comme les raisons de la séparation, ces documents montrent que les litiges juridiques ont joué un rôle central. Selon Denise Kelly, responsable du département “Divertissement et culture populaire” de l’université de Dawson :

"Même si John, Paul, George et Ringo en avaient assez d'être les Beatles et voulaient se concentrer sur leurs carrières individuelles, cela a dû être une période extrêmement difficile pour chacun d'eux."

Un témoignage des réunions révèle l'atmosphère tendue de l'époque : "Je pouvais sentir la panique dans la salle au fur et à mesure que des éléments de plus en plus complexes apparaissaient. L’un des avocats a même proposé, face à l’impasse, que les Beatles prennent leur retraite."

En 1970, Paul McCartney annonce officiellement qu’il quitte le groupe, mais la séparation légale ne sera actée qu’en 1974, après quatre années de négociations.

Ces nouveaux documents apportent un éclairage essentiel sur la fin brutale des Beatles. Plus qu’une simple séparation artistique, c’est un enchevêtrement de conflits financiers et juridiques qui a précipité la dissolution du groupe. Bien qu’ils aient pris des chemins séparés, les Beatles continuent d’influencer le monde de la musique et de fasciner les générations.