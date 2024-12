Paul McCartney et Ringo Starr rejouent les Beatles à Londres

À 84 ans, le légendaire batteur a rejoint son ancien compère sur scène.

Paul McCartney et Ringo Starr font revivre la magie des Beatles à Londres ! Ce jeudi, l'O2 Arena de Londres a vibré pour la fin de la tournée mondiale "Got Back" de Paul McCartney. Cette soirée restera gravée dans les mémoires des fans, grâce à une série de surprises.

On a pu noter l'apparition surprise de Ringo Starr. À 84 ans, le légendaire batteur a rejoint son ancien compère sur scène.

Les deux musiciens, derniers membres vivants des Beatles, ont offert une performance mémorable, interprétant ensemble des classiques tels que "Helter Skelter" et "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

La soirée ne s'est pas limitée à cette réunion. Paul McCartney, toujours en forme à 82 ans, a multiplié les moments forts. Ronnie Wood, guitariste des Rolling Stones, est monté sur scène pour interpréter "Get Back" aux côtés de McCartney. Pour la première fois en 50 ans, McCartney a joué sur scène avec sa célèbre basse Höfner 500/1, récemment retrouvée après avoir été volée en 1972.

Le concert a couvert l'ensemble de la carrière de McCartney, incluant des titres des Beatles, des Wings, et de son parcours solo. Les fans ont pu entendre des classiques des Beatles comme "Hey Jude", "Let It Be", "A Hard Day's Night", des morceaux solo comme "My Valentine" et "Now and Then", le dernier titre des Beatles sorti récemment.