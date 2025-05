Pearl Jam déclare son amour à "The Last of us" avec une compilation originale !

Une façon de plonger un peu plus dans l'univers de la célèbre série de HBO

Vous voulez un crossover de qualité entre le groupe de rock américain Pearl Jam et la licence The Last of Us signée HBO ? Il n'y avait qu'à demander ! En effet, le groupe vient tout juste de dévoiler une courte compilation de quatre morceaux, tous liés à la franchise The Last of Us. Une façon pour eux de rappeler leur lien sacré avec la série de jeux vidéos, adaptée par la suite en série.

Dans cet EP, les fans pourront donc retrouver la version studio originale du titre "Future Days", extrait de Lightning Bolt (2013 ), un titre particulièrement lié à l'histoire de la série. En effet, dans le deuxième jeu The Last of Us Part II, l'un des deux personnages principaux, Joël, interprète cette chanson pour Ellie dans l'une des scènes les plus émouvantes du jeu. Comme un "easter egg" qui participe au fan service, le titre réapparaît tout au long du jeu pour faire un clin d'œil à l'histoire, comme un symbole de lien, mais aussi de deuil.

Dans la série aussi, la chanson a toute son importance, notamment dans l'épisode 5 de la saison 2, dans une scène où Ellie va prendre une guitare dans un cinéma de Seattle et va se mettre à chanter les premières paroles du morceau. En plus de ce titre, vous pourrez découvrir une nouvelle version "All or None", ainsi qu'une nouvelle version live de "Future Days", enregistrée au festival Ohana 2024, ainsi qu'une version revisitée de "Present Tense".