Quand Elton John remplace ses rotules... en OR !

Encore une info insolite mais avec Elton John on n'est plus surpris

Elton John n’a décidément pas fini de surprendre le monde. Après le documentaire "Never Too Late", disponible sur Disney+ depuis décembre 2024, la légende britannique fait un retour fracassant sur nos écrans avec un nouveau court-métrage intitulé "Touched by Gold". Et le premier extrait a déjà de quoi laisser bouche bée.

L’icône pop, qui connaît depuis plusieurs années des problèmes de santé inquiétant ses fans, s’est récemment confiée sur une opération des plus atypiques. Celui qui a sorti son nouvel album "Who Believes in Angels ?" le 4 avril dernier révèle comment il a littéralement transformé ses rotules… en bijoux d’or.

"Lorsque j'ai subi une ablation des rotules, d'abord la gauche, puis la droite, j'ai demandé à mon chirurgien si je pouvais les conserver, ce qui l'a plutôt surpris", raconte Elton John dans une interview accordée à Us Weekly.

Le chanteur explique avoir ensuite confié ces pièces uniques au célèbre créateur de bijoux Theo Fennell, lui laissant une totale liberté artistique. Résultat ? Sa rotule droite a été métamorphosée en un collier plaqué or, au design surprenant.

"Ce trou se trouvait en fait dans ma rotule. Il ressemble un peu à un ancien artefact égyptien", précise Elton John, non sans humour.

Et ce n’est pas tout : la chaîne du collier a elle-même été réalisée… à partir d’os ! "Theo a brillamment fabriqué la chaîne du collier à partir d’os", ajoute la star, visiblement ravie de ce projet aussi insolite que macabre.

Ce mélange de provocation, de flamboyance et d’excentricité signe une nouvelle fois le style inimitable de Sir Elton. Le documentaire "Touched by Gold" est déjà disponible sur le site du World Gold Council, confirmant que même après ses adieux à la scène, le Rocketman n’a rien perdu de son éclat.