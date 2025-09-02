Elton John : des photos récentes le montrent très affaibli, ses fans s’inquiètent

Elton John n’a pas encore gagné la bataille contre ses démons de santé

À 78 ans, Elton John est toujours debout. Une légende vivante qui a traversé les décennies sans jamais plier, mais ces derniers temps, le Rocketman encaisse les coups. Car si le chanteur est encore capable de remplir des stades et de sortir des disques puissants, son corps, lui, commence à montrer des signes de faiblesse.

Celui qui n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pense – notamment face à l’Intelligence Artificielle – a pourtant marqué 2025 avec son dernier album, “Who Believes in Angels ?”, acclamé par ses fans et la critique. Ajoutez à cela un documentaire explosif sorti fin 2024, et l’artiste semblait lancé dans une nouvelle ère de créativité. Mais derrière les paillettes, l’année a aussi été un véritable champ de bataille.

L’icône britannique a été frappée par plusieurs problèmes de santé, dont une sévère infection à l’œil qui a failli le rendre aveugle. Un coup dur pour celui qui a toujours illuminé les scènes du monde entier. Et comme si ça ne suffisait pas, l’été dernier, Elton John s’est retiré dans sa villa de Nice, sur la Côte d’Azur, pour tenter de se reposer. Mais là encore, le répit fut de courte durée.

Sur X, le média Radar Online a publié des photos récentes de l’artiste, où il apparaît visiblement affaibli. Le choc a été immédiat chez ses fans, certains internautes allant même jusqu’à commenter avec cruauté : “prêt à bientôt rejoindre Ozzy”.

Derrière ces images, c’est toute une génération qui tremble. Car si Elton John venait à s’éteindre, ce serait un morceau entier de l’histoire du rock qui disparaîtrait avec lui.

En attendant, on espère que le Rocketman trouvera la force de se ressourcer, et surtout de continuer à offrir ce qu’il aime et sait faire de mieux : de la musique. Parce qu’un monde sans Elton, ce n’est tout simplement pas rock’n’roll.