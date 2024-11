Ce jour Où : Pink Floyd est devenu le premier groupe de rock joué dans l'espace

Une anecdote originale à mettre sur leur CV de musiciens !

Le 26 novembre 1988 : les Pink Floyd en orbite

Nous sommes en août 1988, dans l'impressionnant stade du Nassau Coliseum de Long Island, dans l'État de New York. Sur la scène, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason - qui composent le groupe Pink Floyd - jouent leurs plus grands titres : "The Great Gig in the Sky", "Wish You Were Here", "Time", "Shine on you Crazy Diamond"... Autant de succès que les trois musiciens doivent aujourd'hui interpréter sans leur ancien auteur-compositeur Roger Waters, qui a quitté le navire trois ans plus tôt.

Un concert qui restera mémorable dans la tête des fans, puisque cette performance sera filmée par plus d'une vingtaine de caméras, et donnera lieu à l'enregistrement d'un double album live, "Delicate Sound of Thunder", un opus mixé dans les très prestigieux studios d'Abbey Road, à Londres, et qui sortira 22 novembre 1988.

Au même moment, à l'autre bout de la planète, se joue un autre type de concert : la préparation d'un voyage spatial, Soyouz TM-7. A son bord, deux cosmonautes russes, Alexandre Volkov et Sergueï Krikaliov, et un spationaute, le français Jean-Loup Chrétien. Les trois hommes sont attendus au Kazakhstan, plus précisement au Cosmodrome de Baïkonour, pour un lancement prévu le 26 novembre. D'un même avis, les trois hommes d'espace décident de prendre une cassette de l'album des Pink Floyd pour la jouer une fois qu'ils seront arrivés à la station spatiale MIR.

A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si les trois hommes ont joué les 104 minutes de l'album, mais une chose est sûre : depuis le 26 novembre 1988, Pink Floyd est devenu le tout premier groupe de rock à être joué dans l'espace. A l'image de la chanson de Frank Sinatra, "Fly Me to the Moon", premier morceau joué sur la lune, peut-être que les Pink Floyd continuent d'accompagner les astronautes du monde entier dans leurs missions spatiales ? Il faudrait peut-être poser la question à Thomas Pesquet.