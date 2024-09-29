David Gilmour ramène les classiques de Pink Floyd après huit ans d'absence

Le légendaire guitariste David Gilmour a marqué son grand retour sur scène le 20 septembre dernier au Brighton Centre, offrant à ses fans une performance mémorable. Cet événement, qui a servi de répétition générale pour sa tournée à venir, a été particulièrement remarquable car il s'agissait du premier concert complet de Gilmour depuis septembre 2016.

Le concert de Brighton a été l'occasion pour Gilmour de revisiter des morceaux qu'il n'avait pas interprétés en live depuis près de deux décennies. Parmi les moments forts de la soirée, on peut citer : "Breathe (In the Air)", tiré de l'album emblématique "The Dark Side of the Moon", joué pour la première fois depuis 2006, ainsi que "Marooned" et "A Great Day for Freedom", deux titres de l'album "The Division Bell" de Pink Floyd, respectivement absents des setlists depuis 2004 et 2006.





Bien que le concert ait fait la part belle aux titres emblématiques de Pink Floyd, Gilmour a également présenté de nouveaux morceaux issus de son dernier album solo, "Luck and Strange". Parmi les titres joués pour la première fois en live, on trouve : "Black Cat", "The Piper's Call" et "Luck and Strange".



Les fans ont également pu apprécier des classiques indémodables tels que "Wish You Were Here" et "Comfortably Numb".

Une setlist impressionnante

"5 A.M."

"Black Cat"

"Luck and Strange"

"Breathe (In the Air)"

"Time"

"Marooned"

"Wish You Were Here"

"High Hopes"

"Sorrow"

"The Great Gig in the Sky"

"Comfortably Numb"