La "meilleure guitare du monde" de Noel Gallagher a été vendue aux enchères !

Une vente qui va rapporter un joli petit pactole

"La meilleure guitare du monde" Noel a vendu sa Gibson

Il existe, parmi les fans de rockeurs, des collectionneurs acharnés prêts à tout pour acquérir une pièce de collection ayant appartenu à leur idole. Après la vente d'une guitare de Prince et la collection d'instruments du musicien Jeff Beck, c'est au tour de Noel Gallagher de voir l'une de ses guitares mise aux enchères. Et pas n'importe laquelle !

Cette guitare, c'est la Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, celle-là même avec laquelle Noel avait enregistré le troisième album du groupe, "Be Here Now" en 1997. Frappée d'un diamant nacré en 5 parties, un détail caractéristique des Gibson, cette guitare aurait été fabriquée spécialement pour l'artiste, dans l'atelier de la marque de guitares en 1997.

Cet instrument a aussi accompagné Noel lors de prestations emblématiques, comme celles du "David Letterman Show", ou du "Saturday Night Live", quand le groupe tutoyait les étoiles, au sommet de leur gloire. Un instrument auquel le plus sage des deux frères tient tout particulièrement, puisqu'il la qualifait déjà en 1997 de "meilleure guitare dans le monde".

"Ce n'est pas une des meilleures, c'est LA meilleure" - Noel Gallagher

Mais alors, combien faut-il débourser pour s'offrir une des guitares les plus emblématiques d'Oasis ? Hé bien, la coquette somme de 226 800 libres sterling, soit plus de 271 000€. Si la mise à prix commençait à 130 000 livres, les prix se sont très vite envolés. L'heureux acheter recevra donc l’étui de protection original, orné d’un pochoir blanc "Oasis" et partiellement couvert d’un autocollant "Metalheadz".

Une aubaine pour le groupe, qui se voit toujours aussi populaire auprès de ses fans, avant que les deux frères se lancent dans leur grande tournée en 2025.