The Cure : un nouvel album avant l'été ?

Le groupe ne veut plus perdre de temps.

Si en 2024, les médias auront énormément parlé du retour d'Oasis, c'est finalement bien The Cure qui ont sorti un des albums rock les plus vendus de l'année, avec un succès dans plusieurs pays du monde. "Songs of a lost world", leur premier album depuis 2008, a en effet cartonné un peu partout, si bien que l'album a même été décoré d'un disque d'or en France il y a quelques jours. Mais pas le temps de savourer le succès pour Robert Smith et ses collègues : ils auraient déjà la tête tournée vers le prochain album, qui pourrait arriver avant l'été 2025 !

Beaucoup de choses en préparation

On en avait déjà parlé sur notre site au milieu du mois de décembre : The Cure aurait déjà plusieurs projets sous le coude, et ils ont d'ailleurs même un album qui serait déjà prêt. Un album qui pourrait même être un "complément" de "Songs of a Lost World", sans qu'on sache vraiment ce que ça voulait dire. Mieux : Robert Smith affirme qu'ils veulent faire une trilogie, avec un troisième album qui arriverait plus tard, pour conclure le triptyque.

L’album Songs Of A Lost World est un travail basé sur l’émotion et l’album numéro deux n’est pas aussi sombre, mais il explore d’autres sujets plus en profondeur. Le troisième est très étrange, en fait.

Voilà ce que le leader de The Cure avait affirmé en interview en décembre. Mais dans un tout nouvel entretien accordé à Radio X, Robert Smith est allé un peu plus loin, en affirmant que le nouvel album du groupe devrait arriver "avant l'été prochain, si tout va bien".

Je suis en train de terminer la suite de " Songs Of A Lost World ", qui sortira, je l’espère, avant l’été prochain. Il ne me reste plus qu’à le mixer. Il n’est pas aussi sombre, bien qu’il contienne probablement la chanson la plus triste de toutes. Il contient aussi quelques titres que nous jouions en concert et qui n’ont pas été retenus pour " Songs Of A Lost World ", ainsi que de nouveaux morceaux que personne n’a jamais entendus. Il est plus varié, je pense.

Que de bonnes nouvelles pour les fans de The Cure, qui, après avoir attendu le retour de leur groupe préféré pendant des années, sont gâtés en 2024/2025 ! Si jamais vous voulez entendre des anecdotes folles sur le groupe, c'est par ici.