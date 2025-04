Ce jour où Robert Smith (The Cure) a tenté d'embrasser Mark Hoppus (Blink 182)

Une histoire qui serait passé en 2004 !

Ça, c’est une anecdote bien Rock N'Roll. Une scène aussi improbable qu’hilarante, entre deux icônes que tout oppose sur le papier : le romantisme noir de The Cure et l’insolence en skate-shorts de Blink-182.

Alors que Blink-182 a marqué les années 2000 avec son punk rock adolescent, le groupe est revenu en force ces dernières années, notamment grâce au retour de Tom DeLonge dans la formation. Une reformation marquée par un nouvel album, sorti après la maladie de Mark Hoppus, chanteur et bassiste du groupe. Une période difficile qu’il évoque sans filtre dans son livre autobiographique "Fahrenheit-182", publié ce mardi 8 avril.

Dans ce bouquin sincère et bourré d’anecdotes de tournée, Hoppus retrace son parcours, les moments de gloire comme les passages à vide. Mais un passage croustillant de l’ouvrage a retenu notre attention, et il date de 2004. Cette année-là, Blink-182 se produit à la Wembley Arena de Londres, et une rencontre inattendue a lieu en coulisses : Robert Smith, chanteur de The Cure, vient les rejoindre sur scène pour interpréter "All Of This", leur collaboration figurant sur l’album "Blink-182".

Mais le plus rock’n’roll n’est pas survenu sur scène… C’est bien lors de l’after party que la soirée a pris une tournure mémorable. Hoppus raconte :

"Ma femme et moi partions, on dit au revoir… et là, Robert essaie de m’embrasser."

Une confession partagée dans une interview avec Us Weekly, où le bassiste précise que tout le monde avait bu, que l’ambiance était détendue, et qu’il n’a pas été contrarié, juste stupéfait que personne n’ait rien remarqué :

"C’était mon héros. J’ai grandi avec sa musique. J’aurais dû l’embrasser, ça aurait fait une meilleure histoire encore !"

La cerise sur le gâteau ? Il n’a jamais prévenu Robert Smith qu’il allait inclure cette anecdote dans son livre :

"Je n’ai pas osé l’appeler. Comment entamer une conversation comme ça ? ‘Tu te souviens quand tu as essayé de m’embrasser ?’"

Entre admiration musicale, alcool festif et gêne post-fête, cette scène improbable nous rappelle une chose : dans le rock, tout peut arriver, surtout quand les légendes se croisent.