The Cure : des extraits de leur prochain album distribués aux disquaires

The Cure a fait un incroyable retour au premier plan lors de l'année 2024, avec la sortie de leur nouvel album "Songs of a lost world" qui a véritablement cartonné en arrivant à se hisser à la première place des charts dans plusieurs pays du monde, dont la France. Un retour gagnant, pour leur premier album inédit publié depuis 2008. Et maintenant qu'ils ont relancé la machine, ils semblent ne plus vouloir s'arrêter ! Ils avaient annoncé vouloir sortir un nouvel album, possiblement avant l'été 2025. Des extraits du projets viennent d'ailleurs d'être envoyés à plusieurs disquaires à travers le monde.

The Cure sont des rockeurs un peu à l'ancienne, puisque le groupe exerce depuis les années 70. Ils ont donc un véritable attachement aux formats physiques comme le disque ou le vinyle, et ont une affection particulière pour les disquaires. C'est probablement la raison pour laquelle ils ont décidé de faire parvenir des extraits de leur prochain projet à pas mal de disquaires indépendants, dans le monde entier, sous forme de disque acétate. Un format qui a quasiment disparu aujourd'hui.

Audio fragments from Mixes Of A Lost World have been pressed to vinyl acetate & sent to indie record stores around the world



For visiting & listening in store



There is a small # of extra vinyls, tag your local record store below & they might receive onehttps://t.co/rkLPumgTd7 pic.twitter.com/tZyQ8YzQmR