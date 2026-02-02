Grammy Awards 2026 : The Cure remporte son premier prix en 50 ans. Découvrez tous les lauréats rock !

Parmi les autres lauréats, on retrouve Nine Inch Nails pour la meilleure chanson rock et Yungblud pour la meilleure performance rock.

La 68e cérémonie des Grammy Awards restera comme l’une des plus symboliques de l’histoire du rock. Si une grande partie des trophées ont été remis lors de la traditionnelle cérémonie d’avant-première, quelques heures avant le show principal, l’édition 2026 a surtout marqué les esprits par une reconnaissance longtemps attendue : celle de The Cure.

The Cure enfin récompensé après cinquante ans de carrière

C’est un moment que peu de fans osaient encore espérer. Après plus de cinquante ans de carrière, The Cure a remporté ses tout premiers Grammy Awards. Le groupe mené par Robert Smith s’est imposé dans deux catégories majeures de la scène alternative :

Une consécration tardive mais profondément symbolique pour l’un des groupes les plus influents et intemporels du rock mondial. Absent de la cérémonie, The Cure a néanmoins tenu à remercier ses fans et ses collaborateurs à travers un message signé Robert Smith, rappelant que cette récompense est avant tout collective, fruit de décennies de fidélité artistique et d’une relation indéfectible avec son public.

Joni Mitchell, une légende toujours honorée

Autre figure monumentale à l’honneur : Joni Mitchell. L’icône canadienne a ajouté un onzième Grammy Award à son palmarès en remportant celui du Meilleur Album Historique pour Joni Mitchell Archives – Vol. 4 : The Asylum Years (1976–1980).

Accueillie par une standing ovation, l’artiste a évoqué cette période charnière de sa carrière, marquée par le déclin de la musique folk face à la British Invasion. Elle s’est dite profondément émue de voir cette phase de transition reconnue aujourd’hui comme essentielle dans son parcours artistique.

Nine Inch Nails : le rock industriel toujours au sommet

Du côté du rock industriel, Nine Inch Nails a frappé fort en remportant le Grammy Award de la Meilleure Chanson Rock avec « As Alive as You Need Me to Be », extrait de la bande originale du film Tron : Ares.

Il s’agit du troisième Grammy pour le groupe et du cinquième pour Trent Reznor, déjà largement récompensé pour son travail de compositeur dans le cinéma. Une preuve supplémentaire de la capacité de Nine Inch Nails à repousser les frontières entre rock, musique électronique et bande originale.

La relève du rock bien représentée

La nouvelle génération n’était pas en reste lors de cette édition 2026. Véritable fer de lance de la scène hardcore actuelle, Turnstile a remporté deux distinctions majeures :

Meilleure Performance Metal avec « Birds »

Meilleur Album Rock pour « Never Enough »

Un doublé qui confirme l’impact grandissant du groupe sur la scène rock contemporaine.

Le prix de la Meilleure Performance Rock a quant à lui été attribué à Yungblud pour son interprétation habitée de « Changes », jouée lors du concert hommage « Back to the Beginning ». Lors de son discours, le jeune rockeur britannique, accompagné sur scène par Sharon Osbourne, a dédié son Grammy à Ozzy Osbourne, qu’il a qualifié de guide essentiel dans son évolution personnelle et musicale.