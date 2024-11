Michael Jackson : la sortie du biopic finalement reportée

Un coup dur pour les nombreux fans du roi de la pop.

Un biopic extrêmement attendu

On le sait, depuis quelques années l'industrie du cinéma à Hollywood est clairement en manque d'idées. Heureusement pour eux, ils ont un vivier sans limite de vies de stars desquelles ils peuvent s'inspirer pour créer des films, qui ramèneront à coup sûr dans les salles tous les fans de ces stars. On est effectivement bien entré dans l'ère des biopics, pour le meilleur comme pour le pire. Au programme dans les mois, ou les années à venir, on devait notamment avoir droit à un film sur la vie de Michael Jackson. Malheureusement, la sortie du film vient d'être retardée.

Des impératifs commerciaux

C'est le média américain Deadline qui a donné l'information, selon laquelle le film sur la vie du Roi de la Pop, qui devait initialement sortir en avril 2025, va finalement être reporté. Toujours d'après le média, "Michael" devrait sortir le 3 octobre 2025. Un retard de 6 mois à peu près, justifié par le fait de vouloir sortir le film dans la période qu'ils appellent "le couloir des récompenses". Une période pendant laquelle les films ont le temps d'acquérir une notoriété, avant d'enchaîner sur la période des cérémonies telles que les Oscars, les Golden Globes, le Festival de Cannes, etc...

Un report qui est donc fait pour des motifs purement commerciaux, semble-t-il. On espère que la production du long-métrage ne rencontre pas plus de problèmes, puisque comme le tournage est terminé depuis plusieurs mois, de nombreux fans attendent le film sur "Michael" de pied ferme.