Michael Jackson : enfin des nouvelles du biopic, qui pourrait être coupé en deux parties

Le biopic du Roi de la Pop s'annonce plutôt ambitieux, et c'est tant mieux.

On ne sait plus trop quoi penser du projet de biopic autour de la vie de Michael Jackson, à cause de toutes les informations contradictoires qui ont circulé sur le sujet. Il y a plusieurs mois on apprenait que le tournage du film était terminé, et on pensait donc qu'il sortirait bientôt.

Mais il y a eu un retournement de situation : les réalisateurs ont apparemment été forcés de réenregistrer plusieurs séquences, mentionnant la première affaire de suspicion d'attouchements sur mineurs protée contre le Roi de la Pop. Aujourd'hui, d'autres nouvelles concernant le film sont arrivées.

Un biopic extrêmement long

C'est encore le Hollywood Reporter qui apporte des informations concernant ce biopic, en mentionnant des sources proches de l'équipe de tournage, qui ont déclaré que le film "Michael" pourrait finalement être divisé en deux parties. Une décision qui peut faire plaisir aux amateurs de musique et de cinéma, car la vie de Michael Jackson est sans doute beaucoup trop riche en rebondissements pour pouvoir tout mettre dans un seul film, même s'il dure 3 heures.

Par contre, la nouvelle peut aussi être assez inquiétante : puisque le tournage était annoncé comme "terminé" en juin 2024, ça veut dire que la décision de couper le film en deux parties est arrivée bien plus tard. Et que la raison qui motive cette décision n'est peut-être donc pas du tout cinématographique (sinon, ils auraient mentionné ça pendant le tournage), mais aussi "marketing", car un film coupé en deux rapportera beaucoup plus en termes d'entrées qu'un seul long film.

Il semblerait toutefois que le montage du film comporterait actuellement 4 heures, ce qui est définitivement trop long pour un film censé sortir au cinéma. On apprend également que l'œuvre devrait sortir en automne aux Etats-Unis, mais on n'a pas plus d'infos concernant la sortie mondiale. On vous tient évidemment au courant dès qu'on a plus d'informations !