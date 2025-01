Ce jour où : Led Zeppelin est interdit de jouer à Boston pendant 5 ans à cause de fans bourrés

Comme quoi les fans peuvent aussi créer des déboires pour leurs groupes préférés.

Pas de doutes, Led Zeppelin est un groupe légendaire. Avec leurs riffs enflammés et leurs performances hors normes, ils ont marqué l'histoire du rock. Mais au-delà de la musique, ils se sont aussi forgé une réputation de déboires et d'excès. Qui pourrait oublier la tragédie de leur batteur iconique, John Bonham, étouffé dans son propre vomi après avoir bu 40 verres de vodka ?

Quand on porte une telle réputation, pas étonnant que les fans cherchent à imiter leurs idoles. Et cela a conduit à l'un des incidents les plus notoires de leur carrière : l'interdiction de jouer à Boston pendant 5 ans.

Cap sur 1975 : l'apogée de Led Zeppelin

En 1975, Led Zeppelin est au sommet de sa gloire. Chaque album se classe dans le Top 10 des ventes, "Stairway to Heaven" est devenu un hymne mondialement connu, et leur tournée mondiale affiche complet à chaque date. Le 6 janvier 1975, ils annoncent un concert à Boston au Garden, une salle emblématique. L'engouement est immédiat. Les billets doivent être mis en vente le lendemain matin, et dès 17 heures, près de 3000 fans font déjà la queue devant la salle, bravant le froid mordant de l'hiver bostonien.

Pour soulager la foule face à des températures inférieures à 10 °C, les portes du Garden sont ouvertes. Les fans peuvent patienter à l'intérieur jusqu'à l'ouverture de la billetterie, à condition de rester calmes. Mais très vite, la situation dérape.

Une nuit de chaos

Selon des témoignages, les fans commencent à se passer des bouteilles de vin de Boons Farm et de Ripple, tout en fumant des joints. L'ambiance devient bruyante et incontrôlable. Lors d'un changement d'équipe de sécurité, les choses prennent une tournure dramatique.

"Les jeunes ont fait irruption dans les stands de bière et ont commencé à se servir eux-mêmes", raconte un témoin.

Les forces de sécurité réagissent en ouvrant les lances à incendie sur les fauteurs de troubles. Mais la foule riposte : les fans déclenchent les lances à incendie contre les équipements du Boston Garden et mettent le feu aux sièges.

Il faudra attendre 5 h 30 du matin pour que la brigade anti-émeute de la police de Boston intervienne et mette fin à ce chaos. Le Boston Garden est dévasté, avec des dégâts estimés à 30 000 dollars.

Une sanction exemplaire

Au lendemain de cette nuit chaotique, le maire de Boston, Kevin White, prend une décision sans appel : "Led Zeppelin ne jouera plus jamais à Boston". En conséquence, le groupe se voit refuser l'autorisation de se produire dans la ville en 1975. Lors de leur colossale tournée américaine de 1977, ils feront l'impasse sur Boston.

Malheureusement, le destin en décidera autrement : en 1980, alors que Led Zeppelin prépare une nouvelle tournée, John Bonham décède tragiquement. Le groupe met fin à sa carrière, laissant cette interdiction de Boston comme une page sombre mais fascinante de leur légende.