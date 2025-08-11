AC/DC au Stade de France : découvrez les vidéos de leur concert d'anthologie

Ce samedi, AC/DC a enflammé le Stade de France, et si vous n'y étiez pas, vous pouvez découvrir les images du show !

De plus en plus de grands groupes de rock mondialement connus viennent en France pour enflammer nos plus beaux stades. Notamment le Groupama Stadium, une enceinte presque toute neuve et très spacieuse, ou encore le Vélodrome, qui a été refait récemment. Mais évidemment, notre stade le plus mythique pour les concerts reste le Stade de France. Avec son immense capacité, il est l'endroit parfait pour écrire l'histoire et ce weekend, c'est le groupe AC/DC qui est venu enflammer la foule.

On vous teasait la venue du groupe depuis plusieurs mois, car forcément, quand un groupe de l'importance d'AC/DC se rend chez nous pour un concert, ça crée l'évènement. De plus, les concerts donnés en Europe cette année dans le cadre de la tournée "Power UP Tour" se sont tous très bien passés et auguraient de bonnes choses. Samedi 9 août, pour le concert au Stade de France, les spectateurs en ont eu pour leur argent ! Tellement qu'ils ont même immortalisé le moment en filmant plusieurs bouts du concert et en postant le tout sur Youtube.

Une chaîne Youtube nommée "Marco's Music Channel" semble regrouper la plupart des vidéos du concert, qui s'est déroulé sans accroc dans une ambiance de folie, avec une setlist de 19 morceaux (plus deux pour le rappel) qui a été exécutée quasiment sans aucune pause. Une vraie performance pour AC/DC, surtout si on se rappelle qu'Angus Young a désormais 70 ans, et que le chanteur Brian Johnson, qui a donné de la voix comme personne, en a 77.

Mais visiblement, l'âge n'est qu'un chiffre pour les membres du groupe, puisqu'on a pu voir Brian Johnson s'égosiller sans signe de fatigue, et Angus Young sautiller dans tous les sens, guitare à la main, comme pendant le morceau "If You Want Blood". On vous met ci-dessous l'intégralité de la setlist, et on vous met aussi quelques unes des vidéos du concert, même si on vous invite fortement à aller sur la chaîne Youtube "Marco's Music Channel" si vous voulez tout voir ! Et pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre ce weekend, sachez qu'une nouvelle date d'AC/DC a été programmée au Stade de France pour le 13 août, ce mercredi !

Setlist intégrale (source : setlist.fm)

If You Want Blood (You’ve Got It) Back In Black Demon Fire Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark Stiff Upper Lip Highway To Hell Shoot To Thrill Sin City Hell Ain’t a Bad Place to Be Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock (avec solo de guitare d’Angus Young

Rappel :