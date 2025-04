Linkin Park : Emily Armstrong encensée par le bassiste du groupe !

En tout cas son intégration a été très naturelle pour la chanteuse !

Depuis leur retour à l’été 2024, Linkin Park n’en finissent plus de faire parler d’eux. Avec Emily Armstrong au micro, le groupe mythique des années 2000 a retrouvé un second souffle. Leur dernier album, "From Zéro", cartonne à l’international, et leurs dates françaises affichent complet, notamment un Stade de France à guichet fermé en juillet 2025. Un véritable plébiscite pour ce nouveau chapitre.

Pourtant, tout n’est pas aussi rose de l’autre côté de l’Atlantique. Alors que le groupe vient de dévoiler le clip de "Up From The Bottom", premier single de la version deluxe de leur album prévue pour le 16 mai prochain, les ventes de billets aux États-Unis sont inquiétantes. Initialement prévu au Dodger Stadium de Los Angeles, un mastodonte de 56 000 places, le concert a été déplacé à l’Intuit Dome, une salle bien plus modeste de 18 000 places. Une première difficulté pour ce comeback pourtant explosif.

Malgré cette légère déconvenue, la cohésion au sein du groupe semble plus forte que jamais. Invités de l’émission de Justin Scott et Spiegel sur 98 Rock, le bassiste Dave Farrell n’a pas tari d’éloges sur Emily Armstrong, la nouvelle voix de Linkin Park :

"Emily est une démolisseuse vocale. Elle peut tout faire, et avec une aisance incroyable."

Une admiration qui va au-delà de la simple performance musicale. Leur relation artistique s’est rapidement transformée en amitié solide :

"Dès les premières rencontres, c’était comme si on se connaissait depuis toujours. C’était naturel, fluide."

Et pourtant, rien ne prédestinait ce line-up à reprendre la route des tournées et des studios :

"On ne savait pas si on allait refaire des concerts, sortir un album, ou simplement écrire. On s’est laissé porter par l’envie, et petit à petit, Emily et Colin Brittain, notre nouveau batteur, se sont imposés naturellement."

Entre nostalgie, renouveau et puissance vocale, Linkin Park version 2025 trace une nouvelle voie, portée par une frontwoman qui semble déjà faire l’unanimité.