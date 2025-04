Linkin Park : Des ventes en berne aux Etats-Unis, le groupe prend une grosse décision !

Si en France le groupe a fait un retour fulgurant, ce n'est pas la même réussite dans le pays de l'Oncle Sam.

C'est un véritable coup dur pour Linkin Park, d'autant plus dans leur pays d'origine ! Si le groupe connaît un succès retentissant en France, notamment avec un album "From Zéro" qui a connu un gros succès dès la première semaine, et un concert exceptionnel au Stade de France qui est déjà sold-out prévu pour cet été, Emily Armstrong, Mike Shinoda et leur troupe ne connaissent pas la même fulgurance aux États-Unis.

Le groupe, qui a sorti le dernier clip "Up From The Bottom", annonçant un album deluxe prévu pour le 16 mai prochain, a dû changer le lieu de son concert à Los Angeles... à défaut de vente de place. Prévu à l’origine au Dodger Stadium, une enceinte de 56 000 places, l’événement aura finalement lieu à l’Intuit Dome, qui en accueille un peu plus de 18 000. Et ce n'est pas tout : Queens Of The Stone Age devait être l'invité spécial pour cette date, mais c'est officiellement annulé. C’est JPEGMAFIA qui assurera seul la première partie du concert.

Le groupe s'est exprimé afin de rassurer les personnes qui ont acheté les billets :

“Si vous avez acheté vos places pour le Dodger Stadium, vous serez remboursés et aurez un accès prioritaire à l’achat pour l’Intuit Dome.”

Mais d'autres polémiques font surface également, et plus précisément en Amérique du Sud. Là aussi, les places ne se vendent pas comme prévu, à tel point que le groupe propose des tarifs réduits (deux places aléatoires pour 39,50 dollars, environ 36,50 euros). Mike Shinoda et ses amis ont même annulé les concerts à Rio de Janeiro et Porto Alegre sans explication.

Alors, est-ce que la dynamique commerciale du groupe connaît un coup de frein ? Tout cela est bien différent dans l'Hexagone, quand on voit que le Stade de France s'est rempli en quelques heures.