Linkin Park : Emily Armstrong avoue ne pas vouloir être chanteuse !

Au final elle est totalement épanouie avec la troupe de Mike Shinoda !

S'il y a bien un groupe qui a le vent en poupe en ce moment, c'est Linkin Park. Après la sortie de leur album ''From Zéro'', le groupe s'apprête à revenir avec une version deluxe comprenant des titres inédits. Les fans ont déjà eu un avant-goût de cette nouvelle ère avec le single ''Up From The Bottom'', un véritable retour aux sources.



Une des raisons majeures de ce vent de fraîcheur est sans conteste Emily Armstrong. Recrutée par Mike Shinoda lors de la reformation du groupe à la rentrée 2024, elle a eu la lourde tâche de remplacer le regretté Chester Bennington. Après plusieurs mois d'adaptation, les fans s'accordent à dire qu'elle est la personne idéale pour cette mission.



Lors d'une interview à la radio Q101, Emily a partagé des réflexions sur ses débuts dans la musique. À l'origine, elle ne souhaitait pas devenir chanteuse :

“J’avais des amis chanteurs. Je ne voulais pas être chanteuse. J’aimais simplement être dans un groupe.”

Cependant, face aux changements fréquents de chanteurs dans son ancien groupe, elle a décidé de prendre les choses en main :

“On allait faire une petite tournée sur la côte californienne, mais le chanteur n’a pas pu venir. Alors j’ai dit : ‘Ok, je vais le faire.'”

Elle a également avoué que cela l'agaçait au départ :

“J’avais écrit les chansons, donc je pouvais les chanter. Je n’étais pas la meilleure, mais je savais comment je voulais qu’elles sonnent, et je ne trouvais personne pour les interpréter comme je l’imaginais.”

Aujourd'hui, avec Linkin Park, Emily Armstrong occupe le rôle de chanteuse, mais elle nourrit encore le rêve d'être dans un groupe sans chanter :

“C’est un rêve d’être dans un groupe avec un autre chanteur. J’ai toujours voulu ça.”

Cette confession de la chanteuse témoigne de son amour pour la musique et de son désir de collaboration, même si elle a su s'imposer dans le monde du rock. Les fans de Linkin Park peuvent donc s'attendre à un avenir prometteur avec Emily, qui continue de redéfinir son rôle au sein du groupe tout en restant fidèle à ses aspirations.