Linkin Park : Découvrez le nouveau single "Up From The Bottom"

Le groupe nous offre un vent de nostalgie avec un morceau venu tout droit des années 2000 !

Un tsunami de nostalgie déferle en ce vendredi 28 mars ! Linkin Park, qui célèbre les 20 ans de "Meteora", prouve qu'il est toujours aussi brutalement efficace en 2025. Après avoir mis le feu à la fin de l'année 2024 et accueillant Emily Armstrong dans ses rangs, Mike Shinoda et sa bande ont largué une bombe avec "From Zero", un album marquant une nouvelle ère sans le regretté Chester Bennington.

Mais hors de question de lever le pied ! Porté par le succès fulgurant de leur dernier projet, le groupe enchaîne avec une tournée mondiale survoltée, incluant une date d'anthologie au Stade de France le 11 juillet prochain. Et comme si ce n'était pas assez, Linkin Park balance une version deluxe de "From Zero", dispo le 16 mai prochain.

Pour nous faire patienter, le groupe qui était récemment en studio balance un nouveau missile sonore : "Up From The Bottom". Un pur retour aux sources avec un clip survoltant et un son qui sent bon l'énergie brute d'"Hybrid Theory". Ce morceau est un condensé de ce qui fait la magie de Linkin Park : un rock ravageur, le flow implacable de Mike Shinoda, et la voix puissante et écorchée d'Emily Armstrong, qui nous rappelle avec frissons les heures de gloire de Chester Bennington.

Aucun doute, Linkin Park renoue avec son ADN rageur pour le plus grand bonheur des fans hardcore. Plus qu'une seule obsession : tenir jusqu'au 16 mai pour découvrir les inédits qui s'annoncent dévastateurs !