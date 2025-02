Linkin Park : 'From Zéro' dépasse un nouveau record en France !

Cela faisait depuis 2012 que le groupe n'avait pas connu un tel succès en France !

Si le monde du rock est en effervescence avec des retours attendus comme la tournée d'Oasis qui débutera cet été, un groupe a créé la surprise en 2024 : Linkin Park. Mike Shinoda et ses collègues ont fait un retour fracassant sur le devant de la scène en prenant Emily Armstrong pour succéder à Chester Bennington, une tâche aussi immense que symbolique.

Le groupe n'a pas fait les choses à moitié, enchaînant les moments forts : un concert exceptionnel à Paris La Défense Arena, la sortie d'un nouvel album, "From Zéro", qui cartonne à l'international, et une tournée mondiale avec une date mythique au Stade de France le 11 juillet 2025 !

Ce retour mémorable a plongé les fans dans une vague de nostalgie, rappelant les plus beaux souvenirs des années 2000 aux sons de "Numb" et "In The End". Mais Linkin Park ne s'est pas contenté de raviver ces souvenirs : en 2024, le groupe a tout dévasté sur son passage, et la France n'a pas été épargnée par ce raz-de-marée musical.

L'album "From Zéro" vient en effet d'être certifié platine avec plus de 100 000 ventes, un exploit que le groupe n'avait plus réalisé depuis 2012 avec "Living Things". Cette véritable consécration soulève une question brûlante : Linkin Park atteindra-t-il le double platine avant son concert tant attendu au Stade de France ? L'avenir nous le dira, mais une chose est certaine : la machine est lancée, et rien ne semble pouvoir l'arrêter !