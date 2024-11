Linkin Park : Un concert au Stade de France pour 2025 !

Le groupe voit les choses en grand pour son retour !

"From Zéro" est disponible !

C’est officiel, Linkin Park est de retour ! Dès demain, le groupe légendaire va marquer un tournant important dans son histoire en repartant de zéro. Après avoir affronté la tragédie de la perte de Chester Bennington, le groupe renaît avec une nouvelle énergie et une nouvelle voix. La chanteuse Emily Armstrong vient en effet de rejoindre les rangs, prête à porter l’héritage du groupe et à insuffler sa propre puissance vocale.

Les fans ont déjà eu un avant-goût de ce nouveau chapitre avec la sortie de quatre singles dont un nouveau clip . Aujourd’hui, vendredi 15 novembre, ils ont enfin pu découvrir l’intégralité du nouvel album tant attendu, déjà salué par les critiques comme une œuvre audacieuse et poignante. Un album où l’émotion brute et les sons incisifs caractéristiques de Linkin Park fusionnent avec le style d’Emily Armstrong pour donner une nouvelle dimension aux compositions du groupe.

Une date exceptionnelle au Stade de France

Et ce n’est pas tout ! Linkin Park a récemment enflammé la scène de Paris La Défense Arena le 3 novembre dernier, un concert qui a laissé des souvenirs inoubliables aux fans. Mais le groupe ne s’arrête pas là : Mike Shinoda et ses acolytes ont fait une grande annonce qui va ravir les fans du monde entier. Linkin Park lance une tournée mondiale en 2025, avec une date exclusive au Stade de France le 11 juillet 2025 ! Un événement monumental qui s’annonce déjà comme l’un des concerts les plus marquants de l’année.

Pour ceux qui souhaitent assister à cet événement historique, il ne faudra pas tarder : les préventes débuteront le jeudi 21 novembre à 10h. Assurez-vous d’être au rendez-vous pour ne pas manquer cette chance unique d’assister à un show mémorable qui, on le pressent, restera gravé dans l’histoire de la musique.