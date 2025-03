Linkin Park : le groupe en studio pour travailler sur de nouveaux morceaux

Après le succès de "From Zero", Linkin Park est déjà en train de bosser sur de la nouveauté.

Si on devait nommer un groupe de rock ou de metal qui a vraiment réussi son année 2024, Linkin Park serait probablement au sommet de la liste. Rien n'était pourtant gagné avec le remplacement du regretté Chester Bennington, qui pouvait mal passer auprès des fans. Mais tout est rentré dans l'ordre avec la sortie de l'album "From Zero", qui a été acclamé par la fanbase du groupe. De quoi être soulagés, mais loin de se reposer sur leur dernier succès en date, le groupe a décidé de déjà repartir en studio !

L'objectif ? Probablement travailler sur de nouvelles musiques, comme l'a révélé un tout nouvel épisode de LPTV diffusé sur la chaîne Youtube du groupe lors de la journée du 5 mars. On y voit deux membres du groupe, Mike Shinoda et Emily Armstrong, se rendre en studio dans la ville de Los Angeles. On peut même y entendre la chanteuse en train d'enregistrer des pistes vocales en toute fin de vidéo.

On pensait pourtant le groupe accaparé par le déroulement de leur grande tournée toujours en cours, qui les verra d'ailleurs passer au Stade de France au mois de juillet 2025. Mais visiblement, Linkin Park a de la suite dans les idées et entend bien enchaîner rapidement avec de nouveaux titres, pour le plus grand bonheur de leurs fans !