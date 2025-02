Linkin Park : découvrez leur incroyable show au Japon en vidéo

Le concert de Linkin Park à Tokyo est disponible quasiment en intégralité sur Youtube.

Le top départ est lancé pour la deuxième partie de la grande tournée mondiale de Linkin Park. Une tournée qui est l'occasion de présenter au monde entier la nouvelle chanteuse du groupe, Emily Armstrong, mais aussi le nouvel album du groupe, "From Zero", sorti à la fin de l'année dernière, et qui a réalisé un véritable carton dans les bacs, partout dans le monde. Les 11 et 12 février, le groupe faisait escale au Japon, dans la Saitama Super Arena (pas très loin de Tokyo), et la prestation du groupe est disponible quasi-intégralement sur Youtube !

En effet, le groupe compte désormais tellement de fans hardcore, qu'il n'y a presque plus un gros concert de Linkin Park qui ne soit pas filmé, avant d'être posté sur Youtube. On ne sait pas exactement combien de temps les vidéos vont rester en ligne, car on imagine que ça doit enfreindre pas mal de lois concernant les droits d'auteur, mais en attendant, on se fait plaisir ! C'est notamment l'occasion de découvrir un peu plus en détails la setlist des concerts, avec une très bonne sélection.

C'est un jeune vidéaste du nom de Erynn Halvorson qui a mis en ligne les vidéos de la performance de Linkin Park les 11 et 12 février au Japon. Au total, quasiment une trentaine de vidéos en ligne sur sa chaîne, dans lesquelles on peut voir que Emily Armstrong et Colin Brittain, nouveau batteur du groupe, se sont vraiment bien adaptés. On a hâte de les revoir passer en France !