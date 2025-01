Linkin Park bientôt de retour avec "From Zero - A Capellas"

Comme l'indique le nom, il s'agit de la version a capella de leur dernier album "From Zero".

Alors que personne ne les attendait en 2024, encore moins depuis l'annonce du remplacement du chanteur Chester Bennington par une femme, Linkin Park a réussi à complètement retourner l'opinion du public. Avec leur nouvel album "From Zero", ils ont tout simplement fait un carton. Ils ont même réussi à se hisser en tête des ventes en France, avec 31 000 exemplaires écoulés dès la première semaine d'exploitation. Evidemment, quand on est un artiste, on a envie de continuer à surfer sur la vague de ce succès, et ont donc décidé de sortir la version "a capella" de leur disque !

Le groupe, désormais emporté par la voix d'Emily Armstrong (la nouvelle chanteuse), a pu mesurer qu'ils étaient toujours aussi populaire, que ce soit dans les charts ou sur scène. Maintenant qu'ils ont fait taire les critiques sur le nouveau visage du groupe affiché cette année, les membres de Linkin Park veulent faire durer le succès de "From Zero", en dévoilant ce vendredi 24 janvier, "From Zero - A capellas", contenant les versions a capella de toutes les musiques de leur album.

L'occasion de s'imprégner encore un peu plus de l'univers du groupe, et de faire plus ample connaissance avec la voix de la nouvelle chanteuse Emily Arsmtrong, définitivement adoptée par les fans après des débuts compliqués. Tout ça, en attendant de les retrouver sur scène, au Stade de France, dès le 11 juillet 2025 !