Top départ pour la nouvelle tournée de Linkin Park, découvrez toute la tracklist en exclusivité !

Une tournée de plus de 50 dates, qui s'annonce déjà grandiose !

Linkin Park : c'est parti pour la nouvelle tournée 2025 !

Coup d'envoi officiel pour la nouvelle tournée de Linkin Park ! Le 31 janvier 2025, à Mexico City, le groupe lançait en grande pompe le début de leur toute nouvelle tournée 2025 devant un public survolté. Au programme des festivités ? Pas moins de cinquante dates dans les plus grandes salles du monde entier, mais aussi des stades immenses, comme le Wembley Stadium de Londres, le Barclays Center de Brooklyn, et bien sûr le Stade de France, un concert très attendu par leur public français et qui aura lieu le 11 juillet prochain.

Ce lundi 3 février, Mike Shinoda et sa bande se lanceront donc dans leur deuxième date, à Guadalajara au Mexique. Les fans présents ce soir là autour la chance de découvrir 25 morceaux, divisés en cinq actes, en incluant l'encore. Les oreilles attentives pourront donc découvrir des morceaux emblématiques du groupe, des classiques du temps de Chester Bennington comme Numb ou One Step Closer, ainsi que des titres issus de leur dernier album From Zero, à l'image de Heavy Is the Crown, l'hymne des Worlds 2024, ou encore Over Each Other.

Très enthousiastes, les membres du groupe n'hésitent pas à partager beaucoup de contenus de leur aventure, notamment sur leur page Instagram. De quoi régaler les fans, impatients de les retrouver !

La tracklist complète du premier concert

Acte I

Somewhere I Belong

Crawling

New Divide

The Emptiness Machine

Acte II

Creation Intro A

The Catalyst

Burn It Down

Over Each Other

Waiting For The End

Castle Of Glass

Two Faced

Empty Spaces

When They Come for Me / Remember the Name

Casualty

One Step Closer

Acte III

Break/Collapse

Lost

Good Things Go (première fois en live)

What I’ve Done

Acte IV

Kintsugi

Overflow

Numb

In The End

Faint

Encore