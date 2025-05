Linkin Park : Les prix des billets trop cher ? Mike Shinoda se révolte, "Nous ne sommes plus un groupe à quinze dollars le billet."

Le leader du groupe répond aux critiques sur la forte augmentation des prix des billets de leur tournée.

Au moins, ça a le mérite d’être clair. Mike Shinoda, cofondateur de Linkin Park, ne mâche pas ses mots. Interrogé récemment sur la flambée des prix des billets pour la tournée mondiale du groupe, il a pointé du doigt un problème crucial du monde de la musique en 2025 : le coût croissant des tournées, qui impacte autant les artistes que les fans.

« Je veux que les gens quittent l’un de nos concerts en disant : "C’était un grand moment de ma vie" », a-t-il déclaré avec passion. Et pour offrir cette expérience inoubliable, les moyens déployés sont à la hauteur de l’ambition.

Un show à 1,89 million de dollars par soir

La tournée From Zero Tour, lancée le 11 septembre 2024 à Los Angeles, comptera 72 dates à travers le monde, avec une dernière escale prévue le 11 novembre 2025 à Brasilia. Le groupe passera notamment par le Stade de France à Paris le 11 juillet et fera une halte très attendue en Allemagne pour le coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions, le 31 mai prochain à Munich.

Mais derrière ce retour triomphal sur scène, les chiffres donnent le vertige. Mike Shinoda a levé le voile sur la réalité économique de cette tournée colossale :

« Chaque date du From Zero Tour coûte en moyenne 1,89 million de dollars. C’est l’environnement dans lequel nous évoluons. »

Entre les décors spectaculaires, les systèmes de sonorisation dernier cri, les lumières, les écrans géants, les effets spéciaux, et la location de salles mythiques (arènes comme stades), le prix des billets ne peut plus rester symbolique.

« Nous ne sommes plus un groupe à quinze dollars le billet. Ce serait une insulte. »

Des ventes en berne aux États-Unis

Si l’ambition est là, la hausse des tarifs commence à peser sur les ventes, surtout aux États-Unis, où la commercialisation des billets semble stagner. Un phénomène qui n’échappe pas à Shinoda, mais qu’il justifie :

« Ce n’est pas une expérience à 15 $. Nous vous offrons quelque chose d’incroyable. »

Et ce "quelque chose" promet d’être grandiose : une scénographie époustouflante, un son millimétré, et l’émotion brute d’un groupe qui joue chaque concert comme si c’était le dernier. Pour Mike Shinoda, le prix reflète le niveau d’exigence que Linkin Park s’impose et le respect pour les fans.

L’équilibre entre art et industrie

Ce discours marque un tournant. À l’heure où beaucoup s’interrogent sur le sens de la musique live à l’ère numérique, Linkin Park affirme sa position : l’expérience live reste irremplaçable, mais elle a un coût. Et pour un groupe de leur envergure, ce coût est désormais structurel.

Alors oui, les billets sont plus chers. Mais selon Mike Shinoda, c’est le prix à payer pour vivre un moment unique, à la hauteur du nom Linkin Park.