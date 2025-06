9 ans après, hommage à l'icône du Rock'n'Roll, Scotty Moore 

À l’occasion de l’anniversaire de sa mort, retour sur la carrière de Scotty Moore, guitariste légendaire d’Elvis Presley et pionnier du rock’n’roll.

Le 28 juin 2016, Scotty Moore rendait son dernier souffle. À l'âge de 84 ans, le guitariste emblématique s’est éteint près de sa terre natale, dans le Tennessee. Né en 1931, il se passionne très jeune pour la guitare avant de rejoindre la marine. Sa carrière musicale débute véritablement avec le label Sun Records, c'est d'ailleurs grâce à celui-ci qu'en 1954, il fera la rencontre d’un jeune chanteur encore inconnu qui va bouleverser sa vie : Elvis Presley. De cette collaboration entre les deux hommes et Bill Black va naître le premier grand tube d'Elvis avec la reprise de "That's all right mama".

Quelques mois plus tard, D.J. Fontana rejoint le trio pour former les Blue Moon Boys, que Bill Black quittera en 1958. De 1954 à 1968, malgré des périodes d’éloignement, Scotty Moore et Elvis collaborent sur des titres qui deviendront iconiques comme "Good Rockin' Tonight", "Baby Let's Play House", "Heartbreak Hotel" ou encore "My Baby Left Me". Ensemble, ils laissent une empreinte indélébile dans le monde du Rock'n'Roll et de la musique.

Bras droit du "King", mais aussi son premier manager, Scotty Moore aura été un élément clé du succès phénoménal d'Elvis Presley. Après leur séparation à la fin des années 60, Moore poursuit sa carrière comme ingénieur du son et collaborateur de grands noms comme Carl Perkins ou Ringo Starr. Il est intronisé au Rock’n’Roll Hall of Fame, en 2000 dans la catégorie « musicien accompagnateur ». Aujourd'hui, presque une décennie après sa mort, son nom résonne toujours auprès des fans, preuve que même sans Elvis, Scotty Moore n’a jamais quitté la légende.