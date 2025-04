Linkin Park : à Austin, leurs nouveaux morceaux cartonnent en live

Linkin Park a même pu jouer "Up From The Bottom" pour la première fois sur scène.

Linkin Park est clairement en train de réussir à renaître de ses cendres, et ça, personne n'aurait parié dessus il y a ne serait-ce qu'un an. Car après la mort du chanteur iconique du groupe, Chester Bennington, en 2017, ils n'ont rien sorti pendant presque 8 ans, et on aurait pu croire que le groupe allait simplement s'arrêter là. Mais le recrutement de la nouvelle chanteuse Emily Armstrong a porté ses fruits, puisque la sortie du nouvel album du groupe, "From Zero", a été un succès mondial. Désormais en tournée, ils présentent de nouveaux morceaux sur scène, et là encore, ça cartonne !

U succès en demi-teinte tout de même, puisqu'il y a peu de temps, Linkin Park était obligé de changer de salle pour son concert à Los Angeles vers une salle plus petite, à cause des places qui ne se vendaient pas. Mais leur tournée continue et ce week-end, ils étaient de passage dans la ville d'Austin, au Texas, pour la première fois depuis l'an 2000. Pour son retour, la troupe a soigné ses fans, avec une setlist dans laquelle se mélangeaient les classiques du groupe et les titres plus nouveaux, comme "Up From The Bottom".

Un morceau sorti il y a quelques semaines à peine et dont on vous avait parlé. La quasi-intégralité du concert ayant été captée par les fans, vous pouvez retrouver presque tout le concert sur Youtube en excellente qualité, histoire de voir à quoi ça ressemble. Ça fait plaisir de revoir le groupe au top sur scène, même aux USA, où leurs ventes ont été très correctes, mais pas colossales. En espérant que l'édition deluxe de leur dernier album, "From Zero", sera à la hauteur de la nouvelle attente des fans !