Linkin Park fera le show lors du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions

La grande finale se déroulera à Munich le 31 mai prochain.

Linkin Park s’apprête à électriser le monde du football. Le mythique groupe rock alternatif foulera la pelouse du stade de Munich le 31 mai prochain pour le Pepsi KickOff Show, spectacle d’ouverture de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2025. Une première pour le groupe, qui n’avait encore jamais joué lors de cet événement planétaire.

Porté aujourd’hui par Mike Shinoda et la puissante voix de Emily Armstrong, Linkin Park semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Si les ventes aux États-Unis peinent à retrouver leur lustre d’antan, la popularité du groupe en Europe reste phénoménale. L'adaptation d'Emily Armstrong, qui a repris le flambeau vocal, se passe à merveille. Sur scène comme en studio, la chanteuse impose son style tout en respectant l’héritage du groupe. Et le public répond présent.

Le show s’annonce spectaculaire : devant des milliers de fans en tribunes et des millions de spectateurs dans le monde, Linkin Park jouera en live juste avant le coup d’envoi du match le plus attendu de l’année. L’occasion pour le groupe de partager son style inimitable, fusion de rock, de rap et d’électro, dans un cadre hors norme.

La prestation coïncide avec la sortie imminente de la nouvelle édition de leur album, intitulée "From Zero (Deluxe)", attendue pour le 16 mai. Ce disque marquera une nouvelle étape dans la renaissance du groupe, avec trois titres inédits et cinq morceaux live captés lors de leur récente tournée. Parmi les nouveautés, le single "Up From The Bottom" commence déjà à tourner en boucle sur les plateformes.

Ce concert événement, organisé en partenariat avec Pepsi, s’inscrit dans une stratégie de reconquête mondiale pour le groupe californien, bien décidé à prouver qu’il reste une référence incontournable de la scène rock du XXIe siècle.