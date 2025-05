Linkin Park : Mike Shinoda rend une nouvelle fois hommage à Emily Armstrong : "C’est presque comme si c’était notre premier album"

En ce moment dans le rock, c’est la période des grands retours. Et s’il y en a un qui a su renaître de ses cendres, c’est bien Linkin Park. Porté par un nouveau souffle, le groupe américain a opéré un come-back audacieux grâce à l’arrivée d’une voix qui change tout : Emily Armstrong.

Si le succès reste mitigé aux États-Unis, Linkin Park voit sa popularité exploser dans le reste du monde. Et l’agenda du groupe en est une belle preuve : le 31 mai prochain, Mike Shinoda et ses acolytes fouleront la scène installée à Munich pour interpréter leurs titres lors du coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions. Une consécration pour un groupe qui ne cesse de se réinventer.

Interrogé par la radio 98 Rock, Mike Shinoda est revenu sur l’arrivée de la nouvelle chanteuse dans le groupe en 2024. Et tout a commencé bien plus tôt :

“Je crois que j’ai rencontré Emily en 2019. On a fait une session d’écriture juste pour voir… J’étais curieux de découvrir ce qu’elle faisait, et j’ai été impressionné. À l’époque, le groupe n’était pas encore prêt à repartir. Mais vers 2022, on a recommencé à faire des sessions… et quelque chose s’est passé. On était enfin prêts.”