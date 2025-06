KYO revient en force avec le morceau : "Hors du Temps"

Le groupe KYO dévoile son nouveau single : "Hors du Temps", un avant-goût de leur futur album "Ultraviolent".

Lors de leur concert enflammé à l’Accor Arena le 7 juin dernier, KYO a captivé le public avec “K17” et en a profité pour annoncer la sortie de leur prochain album, "Ultraviolent", prévue pour le 31 octobre 2025. Ce vendredi, le groupe poursuit sur sa lancée avec un nouveau titre, “Hors du Temps”, qui marque le véritable lancement de ce nouveau projet.

Réalisé par Alexandre Zuliani, on retrouve dans le morceau une finesse pop et une tension rock, fidèle à l’ADN du groupe, toujours avec cette touche mélancolique et poétique qui fait la force de KYO. Après plusieurs mois de silence, le groupe semble trouver un nouvel élan créatif. Entre scène et studio, KYO démontre qu’il n’a rien perdu de son énergie ni de sa capacité à émouvoir.

Plus qu’un simple titre, “Hors du Temps” incarne ce qu’est devenu KYO : un groupe qui a traversé les années sans perdre son identité, même vingt ans après leurs débuts. Loin de rejouer le passé, les musiciens le réinterprètent avec justesse, en phase avec l'époque actuelle. Le refrain, “Nous c’est pas comme les autres, nous c’est hors du temps”, le résume parfaitement : à la fois fidèle à leur style, mais moderne. Une déclaration simple, qui résonne comme un fil rouge pour leur prochain album, "Ultraviolent". De quoi faire monter l’attente autour d'un projet qui pourrait bien devenir iconique.