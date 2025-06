Linkin Park confirme sa présence au Hellfest

Après avoir annulé son concert de vendredi en Suisse, Linkin Park a rassuré ses fans en confirmant sa venue au Hellfest, ce dimanche soir à Clisson. Un soulagement pour le public, qui redoutait une seconde annulation.

Vendredi, les musiciens californiens avaient annoncé l’annulation de leur concert à Berne, prévu dans le cadre de leur tournée mondiale "Linkin Park From Zero World Tour". Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe expliquait : "Nous avons rencontré un problème médical au sein du groupe, et ne sommes malheureusement pas en mesure de jouer". Ce concert était censé être le dernier avant leur passage très attendu au Hellfest, programmé pour ce dimanche 22 juin.

C’est finalement ce matin que le groupe a levé les derniers doutes, en annonçant officiellement sa présence à Clisson. Une publication sobre sur Instagram a suffi à confirmer le maintien du show. Les fans pourront donc retrouver Emily Armstrong et sa bande sur la scène principale du festival à partir de 23h.

Cette performance au Hellfest marque un moment important pour le groupe. Le festival, considéré comme l’un des rendez-vous incontournables de la scène métal européenne, attire chaque année des dizaines de milliers de passionnés venus du monde entier. Le retour de Linkin Park promet donc un concert chargé en émotion et en énergie, surtout après les incertitudes des derniers jours. Ce passage au Hellfest servira aussi de test grandeur nature avant une autre date majeure : le 11 juillet, sur la scène du Stade de France pour un show d’une toute autre ampleur.